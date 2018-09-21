В отделе образования Ленгера уповают на Бога, вместо того, чтобы просто отремонтировать крышу школьного спортзала.

Мы же продолжаем следить за развитием ситуации вокруг ремонта в ленгерской школе № 2 в Ленгере. О том, что школа функционирует уже много лет без ремонта, а значит условия для обучения в ней не самые комфортные, мы уже рассказывали. Изменилось в положительную сторону совсем чуть-чуть.

Крышу в спортивном зале залатали, дырки в потолке закрыли досками. Но проблема осталась. Первый серьезный дождь и выявит все недостаки косметического ремонта. На вопрос о безопасности школьников, в районо отвечают уверенно: «Вся надежда на Бога».

«На ремонт школы нужно 260 млн тенге. Проектно-сметная документация уже готова. А крышу спортивного зала мы залатали пока. Дай Бог, ничего не случится. Там просто капало с крыши и все. Скоро сделаем ремонт», — заверили в районо.

Сам начальник отдела образования по Толебийскому району не прокомментировал ситуацию, так как на рабочем месте руководителя не оказалось.

К слову, руководство школы после предыдущего сюжета наложило вето на визит журналистов.

Шуддин Саидов