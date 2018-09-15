МСХ призвало казахстанцев не поддаваться возможному искусственному ажиотажу вокруг наличия сахара

В Министерстве сельского хозяйства РК прокомментировали заявление компании Raimbek о возможном образовании дефицита сахара на рынке Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

«Государству и бизнесу необходимо выявить резервы для обеспечения страны сахаром, в первую очередь за счет собственных ресурсов. Введение таможенных пошлин — это непопулярная среди крупных экспортеров, но важная мера, которая должна в итоге привести к динамичному росту внутреннего производства, увеличения процентного соотношения товара, переработанного на отечественных предприятиях на внутреннем рынке.

Переход не будет простым, но его нужно реализовать совместно, в первую очередь для обеспечения продовольственной безопасности государства. Данная модель призвана развивать межотраслевые и межхозяйственные связи от производства сырья до реализации сахара, что в конечном итоге будет положительно влиять на снижение стоимости продукции свеклосахарного производства и удовлетворение потребительского спроса, развитие всей цепи сельхозтоваропроизводителей», — пояснили в МСХ.

Также, как отмечает министерство, стоит учитывать, что повышение цены на импортный сахар будет способствовать развитию глубокой переработки зерновых с производством сахарозаменителей. Не стоит забывать и о потреблении более здорового продукта – меда и развитию пчеловодства.

«На сегодня, стоит учитывать спекулятивные настроения ввиду высокого сезона потребления сахара и подготовке к сбору нового урожая сахарной свеклы, который начнется в октябре. В этой связи, возможно незначительное удорожание сахара, в первую очередь импортного производства, однако, цены находятся в пределах сезонного колебания», — подчеркнули в Минсельхозе.

Так, ключевые показатели отрасли не указывают на острый дефицит, а тем более на полное истощение запасов сахара в стране. По данным статистики, за январь-июнь 2018 года производство белого сахара составило 138,6 тыс.тонн, экспорт составил 50,7 тыс.тонн, импорт — 121,0 тыс.тонн. В результате потребление за 6 месяцев составило 209 тыс.тонн, что меньше прошлогоднего показателя на 32 тыс.тонн. В настоящее время в региональных стабилизационных фондах имеется достаточный и восполняемый запас сахара, который реализуется населению. Кроме того, оптовые реализаторы сахара и торговые сети всегда имеют на складах определенные объемы сахара, отметили в МСХ.

«Министерство сельского хозяйства призывает население не поддаваться возможному искусственному ажиотажу вокруг наличия сахара, который всегда приводит к неоправданному завышению цен», — добавили в ведомстве.