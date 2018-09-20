С утра за водой — так начинается день жителей Ленгера.

Все дело в том, что по словам местных жителей, вода поступает в их дома с перебоями. Жильцы жалуются не только на перебои, но и на качество воды.

«А толку звать журналистов, уже смысла нет. Вода как шла с перебоями, так и идет. Бывает, что и не отключают, но была бы только в этом проблема. Вода идет грязная», — жалуются жители Ленгера.

В районном акимате нам пояснили, что почти 80 процентов абонентов переведены на новую линию водопровода, мол, жители лукавят и неправду говорят. Но, комментировать ситуацию специалисты районного отдела ЖКХ не стали, сославшись на отсутствие руководителей.

Отвечает на вопрос только представитель ТОО «Ленгер су».

«Я не знаю, почему так происходит, но мы подаем воду регулярно и без перебоев. Она чистая. Бывает, что идет ремонт порывов или на месте аварий, тогда вода идет мутная, но тут ничего не поделать», — пояснил Тажибаев Айтбай, главный инженер ТОО «Ленгер су».

Ситуация с водой в Толебийском районе остается критической на протяжении долгого времени. А все началось с того, что старую линию перевели на новую, работы по прокладке городского водопровода проводила компания Шымкентгазмонтаж, а принял работу по завершении районный акимат.

Недавно состоялся суд, так как работа по прокладке водопроводной сети города подрядчиком была произведена с огромным количеством нарушений. В итоге в землю закопали огромные суммы денег, а воды чистой и качественной Ленгер так и не дождался. Весной в акимате города ссылались на то, что после вынесения приговора будет ясно кто понесет ответственность за горе-водопровод и за ликвидацию огрехов при его строительстве.

Приговор прозвучал. А дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Новодел так никто и не взялся переделывать, кроме того из-за этой проблемы ленгерцам приходится терпеть и отврательные дороги с рытвинами. Капитальный ремонт начнется только после прокладки водопровода. В общем, замкнутый круг. И, похоже, решится проблема с водой и ремонтом дорог не скоро. А что до самих ленгерцев, то они, похоже, уже привыкли к проблемам с водой, а точнее с той мутной субстанцией, которая течет из крана.

Шуддин Саидов