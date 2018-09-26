На странице Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в Фейсбуке размещена Инструкция по оплате налогов на портале «электронного правительства».
Напоминаем, что на портале еGov.kz появилась новая услуга по оплате всех налогов и обязательных платежей в бюджет без необходимости авторизации и подписания ЭЦП.
Для оплаты на портале еGov.kz необходимо пройти в раздел «Налоги и финансы» — «Платежи» — «Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет» и заказать услугу, нажав на кнопку «Оплатить онлайн».
После введения ИИН/БИН налогоплательщика, наименования органа государственных доходов, суммы платежа, кода бюджетной классификации, система автоматически предложит перейти в раздел оплаты налога. После завершения всей процедуры будет предоставлен электронный чек, подтверждающий факт оплаты.
Также налогоплательщик имеет возможность авторизоваться как физическое лицо и уплатить налоги юридического лица, заполнив данные БИН, и наоборот.
Ранее на портале «электронного правительства» были доступны для уплаты только три вида налогов для физических лиц: налог на имущество, налог на транспортные средства, земельный налог.
На сегодняшний день на портале появилась возможность оплатить 18 видов налогов, в том числе:
— корпоративный подоходный налог;
— индивидуальный подоходный налог;
— социальный налог;
— налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
— земельный налог;
— налог на транспортные средства юридических лиц;
— единый земельный налог;
— налог на добавленную стоимость;
— акцизы;
— специальные платежи и налоги недропользователей;
— рентный налог на экспорт;
— налог на игорный бизнес;
— фиксированный налог;
— сборы;
— платы;
— таможенные платежи;
— прочие платежи и пошлины.
В дополнение сообщаем, что аналогичный сервис до конца 2018 года также будет реализован на портале Комитета государственных доходов МФ РК http://kgd.gov.kz/.
Комитет государственных доходов
Министерства финансов РК