На странице Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в Фейсбуке размещена Инструкция по оплате налогов на портале «электронного правительства».

Напоминаем, что на портале еGov.kz появилась новая услуга по оплате всех налогов и обязательных платежей в бюджет без необходимости авторизации и подписания ЭЦП.

Для оплаты на портале еGov.kz необходимо пройти в раздел «Налоги и финансы» — «Платежи» — «Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет» и заказать услугу, нажав на кнопку «Оплатить онлайн».

После введения ИИН/БИН налогоплательщика, наименования органа государственных доходов, суммы платежа, кода бюджетной классификации, система автоматически предложит перейти в раздел оплаты налога. После завершения всей процедуры будет предоставлен электронный чек, подтверждающий факт оплаты.

Также налогоплательщик имеет возможность авторизоваться как физическое лицо и уплатить налоги юридического лица, заполнив данные БИН, и наоборот.

Ранее на портале «электронного правительства» были доступны для уплаты только три вида налогов для физических лиц: налог на имущество, налог на транспортные средства, земельный налог.

На сегодняшний день на портале появилась возможность оплатить 18 видов налогов, в том числе:

— корпоративный подоходный налог;

— индивидуальный подоходный налог;

— социальный налог;

— налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

— земельный налог;

— налог на транспортные средства юридических лиц;

— единый земельный налог;

— налог на добавленную стоимость;

— акцизы;

— специальные платежи и налоги недропользователей;

— рентный налог на экспорт;

— налог на игорный бизнес;

— фиксированный налог;

— сборы;

— платы;

— таможенные платежи;

— прочие платежи и пошлины.

В дополнение сообщаем, что аналогичный сервис до конца 2018 года также будет реализован на портале Комитета государственных доходов МФ РК http://kgd.gov.kz/.

Комитет государственных доходов

Министерства финансов РК