Резонансное дело по изнасилованию 7-летнего ребенка из села Абай учениками старших классов начали рассматривать в суде. 12 сентября в Шымкенте прошли предварительные слушания. Информация об этом появилась на странице Аружан Саин в Facebook , передает NUR.KZ

Аружан Саин отметила, что заседания будут проходить за закрытыми дверями. Так как речь в данном случае идет об обвинениях в половом преступлении в отношении малолетнего. Она надеется, что все обстоятельства будут всесторонне и честно изучены. После чего суд вынесет свой справедливый вердикт.

12 сентября 2018 г. в Шымкенте прошло предварительное слушание по делу 7-ми летнего мальчика из ЮКО. Суд будет проходить… Опубликовано Аружан Саин Cреда, 12 сентября 2018 г.

«От имени родных мальчика передаю огромную благодарность всем, кто поддерживает семью и ребенка», — написала она.

К суду привлекли одного из четверых подозреваемых. Дело в отношении троих было прекращено в виду не достижения ими 14-летнего возраста.