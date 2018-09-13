За восемь месяцев 2018 года на учет поставлено 767 262 автомобиля

В РК зарегистрировано 4,4 млн автомобилей

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), каждый третий зарегистрированный в стране Lexus поменял своего хозяина в текущем году. Всего в РК на учете стоит 60,5 тысяч автомобилей этой марки, в январе-августе 2018 года на вторичном рынке прошло 20,1 тысяч регистраций и перерегистраций, связанных с автомобилями Lexus.

Также активно меняют своих владельцев автомобили BMW, 31,1 % (22,8 тысячи) от всех зарегистрированных в Казахстане автомобилей. Активно перепродают также Mercedes-Benz – 27,6 % от общего числа или 53,8 тысяч регистраций из 181,8 тысяч поставленных на учет автомобилей. Меньше всего владельцев меняют автомобили, произведенные в СССР, несмотря на программу утилизации десятки тысяч обездвиженных «Жигулей», «Москвичей» и «Запорожцев» по-прежнему стоят на учете.

Всего же, по состоянию на 1 сентября 2018 года в Республике Казахстан зарегистрировано 4,4 млн единиц всех типов техники. Больше всего на учете автомобилей ВАЗ (Lada) – 768,8 тысяч (93,6 тысяч перепроданных в этом году). Toyotaна втором месте – 446,7 тысяч, однако по уровню перепродаж автомобили японского бренда ушли вперед – 110,9 тысяч в январе-августе. Третье место у Volkswagen – 284,3 тысячи на учете и 55,3 тысяч перепродаж.

В целом в течение января-августа 2018 года органами административной полиции поставлено на учет 767 262 транспортных средств всех типов, что на 17,2 % выше аналогичного показателя прошлого года. Большая часть регистраций приходится на легковые автомобили (676 174 ед.), грузовые – 43 189, прицепы – 19 556, микроавтобусы – 17 959, автобусы – 6 479 и мотоциклы 3 905 ед.

По итогам восьми месяцев на вторичную регистрацию техники приходится 714 791 ед. техники. Доля первичной регистрации выросла до 6,84 % и составила 52 471 ед., на 10 214 авто больше, чем в аналогичный период прошлого года. Тем не менее, автопарк продолжает стареть – доля «возрастных» машин растет. 38 % от общего числа регистраций — автомобили старше 20 лет (292 076 единиц). На технику возрастом от 10 до 20-ти лет приходится 213 102 регистраций, от 3-х до 10 лет — 187 374 единиц, до 3-х лет – 74 005 авто.

​​​​​​​В разрезе регионов лидирует Алматинская область, здесь в январе-августе было зарегистрировано 111 774 транспортных средств. На второй позиции – Алматы (96 855 ед.). Южно-Казахстанская область, упраздненная летом этого года пока в списке – 79 378 регистраций до июля. Новообразованная Туркестанская область осталась с 13-ым регионом – 15 239 ед., а в Шымкенте в конце июля начали выдавать автомобильные номера с 17-м – 9 919 ед. Четвертая позиция рейтинга регионов за Астаной (65 952 ед.). Карагандинская область замыкает пятерку регионов с результатом 53 765 регистраций.

Важная информация:

​​​​​​​Регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми дилерами, продажи на рынке подержанных автомобилей. А также, вступление в наследство, принятие по договору дарения, аренды, внесение изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках автомобиля, замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей. Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую коммерческую технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая сиденье водителя), грузовые автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы.