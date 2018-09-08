Ну что, дорогие земляки, всех нас с началом нового учебного года! Да уж, сентябрь в нашем сознании накрепко связан с понятиями «школа», «знания», «книги». Итак, официальный сезон постижения новых знаний, обретения навыков, шлифовки умений открыт!

В наших домах, возможно, если и не у вас, то в квартирах ваших соседей, теперь наступают священные часы (минуты), отведенные для приготовления домашних уроков. Кто-то старательно выписывает в тетрадях пока еще корявым почерком буквы, а кто-то узнает как просчитать валентность, вычисляет площадь треугольника, ищет на карте мира остров Мадагаскар… В любом случае, великое таинство путешествий в Страну Знаний продолжается!

Как сохранить в наших детях и внуках интерес к учебе? Этим вопросом задаются многие – и родители отличников, и мамы-папы лоботрясов. Рецептов найдено немало, и почти в каждом из них звучит: «мотивация», «стимул»! Стимул стать лучшим учеником, стимул без труда поступить в университет, а затем стать лучшим в своей профессии, быть востребованным, стать высокооплачиваемым специалистом.

Еще один секрет хорошей успеваемости, во всяком случае, он касается учеников младшего и среднего звена школы – во-первых, в доме должны быть созданы условия для учебы, и во-вторых, контроль за выполнением домашних заданий. Школьник еще мал, он еще не может самостоятельно планировать свое время, качество выполнения заданий. А для вас это пройденный этап, вам легче и пока – виднее. Дальше будет сложнее, но вы успеете настроить ребенка на самостоятельную работу. Кто-то из мудрых сказал: «Цель воспитания – научить детей обходиться без нас».

… Была такая философская школа в Древней Греции и Риме – стоицизм. Примерно за 300 лет до нашей эры. Сегодня стали популярными идеи и принципы, которых придерживались последователи этой философской школы – стоики. Это особенно обсуждаемо в соцсетях. Предлагаю и вам познакомиться с ними поближе, возможно кое-что из их практик пригодится и вам, и вашим детям. Таких принципов семь, они универсальны. Итак..

Принцип первый – поглощайте информацию целенаправленно. То есть не все подряд. Господа стоики хорошо понимали, что в стремлении к знаниям невоздержанность может быть так же вредна, как и во всем остальном. Дозировано пережевывайте поступающую информацию, пусть она вам приносит пользу. Стоики сравнивали подобное всеядство с бродяжничеством и непоседливостью. Кто везде – тот нигде. Кто проводит жизнь в странствиях, у тех в итоге гостеприимцев множество, а друзей нет. Даже самое полезное не приносит пользы на лету.

В любом деле важно уметь сосредоточиться на самом важном – на задаче, которая стоит перед тобой сейчас, ведь: «многое доставляет удовольствие, но немногое приносит победу».

Принцип второй – подумайте о плохом. Как правило, достигнув чего-то, мы становимся равнодушными к тому, чем обладаем. Отсюда возникает постоянное стремление выпрыгнуть из текущего момента в светлое завтра. Для нас куда как интереснее еще не достигнутое. А то что у нас есть, воспринимается как само собой разумеющееся. Стоики предлагают лишить нас этого, представить, что у нас ничего нет. У этого состояния есть даже свой термин – «негативная визуализация». «… Представь себе, что пугающее тебя случится непременно, и какова бы ни была беда, найди ей меру и взвесь свой страх, – предлагал собеседнику Луций Анней Сенека. – Тогда ты наверняка поймешь, что несчастье, которого ты боишься, или не так велико, или не так длительно». Вот тогда мы будем ценить то, что есть и будем уверены – самое главное у нас все равно не отнять.

Принцип третий – следуйте внутренним целям и обращайте меньше внимания на других. Делай все настолько хорошо, насколько сможешь, и этого будет достаточно.

Эпиктет однажды спросил: «Кто из людей непобедим?» – и сам же ответил: «Тот, кого не волнует ничего, что находится за пределами его выбора».

Принцип четвертый – смена активности лучше пассивного отдыха. Принцип пятый – следуйте достойным образцам.

Шестой принцип – будьте честными с собой и признавайте свои недостатки. Научитесь в конце дня размышлять о своих поступках, о том, что узнали за день.

Седьмой принцип – превратите трудности в полезные испытания. Стоики уверены – трудности делают нас сильнее, только благодаря им мы можем проявить и усовершенствовать свои лучшие качества. Луций Анней Сенека сказал: «Бедный ты, несчастный – оттого, что никогда не был несчастен. Ты прожил жизнь, не встретив противника; и никто никогда не узнает, на что ты был способен, даже ты сам».

Как вы думаете, пригодятся вам эти советы? Уверена, да. А что же с началом учебного года? Постарайтесь научить вашего ребенка добывать знания, находить источники информации. Здесь я поделюсь с вами цитатой итальянского ученого 13 века Фомы Аквинского: «Знание – настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника».

Увлекательного путешествия вам в Страну Знаний, дорогие!

Фарида Шарафутдинова