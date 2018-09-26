Казахстанцы без сахара этой зимой не останутся. В этом уверен глава Минсельхоза Умирзак Шукеев. По его словам, если даже и возникнет дефицит, на помощь придут партнёры по ЕАЭС.

Ведомство договорилось с производителями из России, Беларуси и Кыргызстана, что те при надобности обеспечат достаточным количеством сладкого продукта. Кроме того, министр призвал всех акимов регионов заполнить стабфонды. Главам региона сейчас необходимо активно закупать сахар и заполнять хранилища. В общей сложности по стране в стабфондах есть место для 11 тысяч тонн сахара.

Между тем в Казахстане выросли цены на сахар. Больше всего за неделю цены выросли в южных регионах.

Если рассматривать ситуацию с начала года, то сахар в среднем по Казахстану стал дороже на 15%. В Шымкенте его стоимость увеличилась за данный период на 26%, в Костанае — на 21,4%, в Караганде — на 20,6%, в Алматы — на 19,6%, в Астане — на 18,5%.

Ранее, о дефиците данного продукта заявили производители пищевой промышленности. Однако в МНЭ заверили , что данной проблемы в стране нет. Позже минсельхоз заявил, что Евразийская сахарная ассоциация, в которую входят крупные российские, белорусские и армянские заводы поставит в Казахстан партию сахара.