Казахстанским инвалидам предоставят право выбирать санаторий для лечения в 2019 году. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова в ходе встречи с сенаторами, передает МИА «Казинформ».

«Планируется выбор оставить за самим гражданином. То есть сегодня это процедура госзакупок — какой санаторий выйдет, в такой санаторий и поедет инвалид. Например, инвалид с сердечным заболеванием может быть отправлен в санаторий по опорно-двигательному аппарату», — сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы депутатов.

По ее словам, в следующем году система поменяется.

«В следующем году право выбора будет только за самим человеком. Базовый пакет мы будем зачислять на условный социальный ID и он сможет использовать эти средства, в том числе с дополнительной оплатой собственных средств и получить услуги лучшего качества, чем базовый пакет», — пояснила Мадина Абылкасымова.

Министр добавила, что к новшеству уже проявляют интерес ее коллеги из России и Беларуси, которые хотят изучить опыт Казахстана в этом вопросе и при успешной реализации перенять.