В Туркестане внедряют новые цифровые технологии. На улицах планируют установить больше ста камер видеонаблюдения, «умные» светофоры и остановки, цифровизировать работу общественного транспорта.

Эти меры позволят городу обеспечить безопасность, снизить количество правонарушений и дорожно-транспортных происшествий, передает 24.kz.

Алмасхан Тастанбеков, и.о. начальника Управления административной полиции ДВД Туркестанской области: — В прошлом году было 1620, в этом году 1496 преступлений. По итогам 8 месяцев снизилось общее количество преступлений на 10 процентов, в том числе по тяжким преступлениям – на 20 процентов, а по особо тяжким – на 41,2%. Поэтому в рамках проекта «Безопасный город» здесь планируют в ближайшие три года установить еще около ста камер, как стационарных, так и передвижных, а также внедрить систему видеофиксации «Интегра».

После обретения статуса областного центра ДВД Туркестана, акимат города приобрели два здания под участковые пункты, которые будут введены в ближайший месяц. Кроме того, для усиления охраны общественного порядка в общественных местах и улицах введен дополнительно один взвод дорожно-патрульной полиции, приобретено четыре автоэвакуатора, установлено более 200 дорожных знаков.

Так что уже скоро в Туркестане не останется без внимания ни один перекресток, а значит, ни один дорожный лихач и правонарушитель не уйдет от ответственности. Кроме того, в микрорайоне «Отырар» в пилотном режиме реализуют проект «Умный двор».

Пока во дворах установили 8 камер наблюдения. Приборы будут фиксировать ситуацию во дворе. Также на городских улицах планируют установить «умные» светофоры и остановки. Сколько именно, специалисты еще подсчитывают. Подобные меры снизят уровень преступности и сделают жизнь горожан спокойнее, убеждены в акимате города.