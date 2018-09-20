По данным областного управления сельского хозяйства, в Северном Казахстане на 17 сентября намолот зерна составляет 2091,6 тыс. тонн, что почти в два раза меньше прошлогоднего объема.

Напомним, в прошлом году на 17 сентября уборка зерновых была выполнена на 77,3%, а намолот составлял 3918,5 тыс. тонн.

Как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», по итогам посевной кампании-2018 площадь сельскохозяйственных культур составила 4235,7 тыс. га (98,0% к 2017 году). Зерновыми культурами засеяно 2801 тыс. га, масличными — 976,1 тыс.га, кормовыми — 414,7 тыс.га, картофелем — 37,4 тыс.га, овощами — 6,6 тыс. га.

В структуре посевных площадей 2018 года основная доля приходится на зерновые культуры — 66,2%, среди зерновых культур наибольшую долю занимает пшеница — 69,6%, на масличные приходится — 23% из них 62% занимает лен-кудряш, на кормовые — 5,2%.

В 2017 году сельхозтоваропроизводители Северо-Казахстанской области собрали 5037,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки. Как уточнили в областном департаменте статистики, в том числе пшеницы — 3674,8 тыс. тонн, масличных культур — 696 тыс. тонн, картофеля — 502,6 тыс. тонн, овощей — 179,1 тыс. тонн.