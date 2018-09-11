Сегодня в областном Департаменте Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью прошла видеоконференция с участием руководителей этого ведомства и министерства образования.

В зале так же присутствовали директора шымкентских школ. Главная тема обсуждения — противодействие коррупции в образовательных учреждениях.

Такие телемосты помогают наладить обратную связь с низовыми подразделениями системы образования и узнать что происходит на местах считают организаторы видеоконференции. Здесь одна из наболевших тем — поборы в школах. Сегодня они объявлены вне закона и об этом в очередной раз напомнили руководители министерства образования. Борьба с денежными сборами в учебных заведениях к тому же несёт и воспитательный эффект.

Айбек Шильманов, заместитель руководителя департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по г. Шымкенту: «Противодействовать коррупции нужно начиная со школьной скамьи. Именно школа должна прививать детям неприятие к этому виду правонарушений. Если сейчас школьники видят поборы в учебном заведении у них будет складываться искажённое восприятие коррупции. Дети увидят что можно брать незаслуженно деньги и в дальнейшем перенесут эти понятия и во взрослую жизнь».

В ходе конференции педагоги могли задать интересующие их вопросы. В частности о роли попечительских советов которые обладают правом привлекать частные денежные средства на нужды учреждений образования. Это законная альтернатива школьным поборам.

Акерке Аблайхан, руководитель городского управления образования: «Я конечно за права учителей. Это моя прямая обязанность. Но хотелось бы чтобы всё было на законодательном уровне. Чтобы всё было в правовом поле и все наши учителя осведомлены, чтобы у них была правовая грамотность и в этом направлении совместно с нацбюро мы и должны работать. И эту работу мы будем активизировать».

Попечительские советы себя уже зарекомендовали с самой лучшей стороны и теперь этот опыт учителя хотят распространить повсеместно.

Жанар Жоракызы, директор СШ № 23: «Что нас радует, это то, что попечительские советы будут работать во всех школах и что касательно прозрачности школы — в каждой школе попечительские советы будут активизироваться. Будут иметь свои спецсчета и это говорит об открытости школы и чем открытее школа, тем лучше успешнее пойдёт процесс образования».

Напомнили сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией и о другой стороне поборов — уголовной ответственности. Наказание за коррупционные нарушения предусматривает длительные сроки заключения.

Данияр Худайбергенов