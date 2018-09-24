Общий объем инвестиций в основной капитал Туркестанской области в январе-августе 2018 года с учетом дооценки составил 141965,2 млн. тенге или 100,9% к уровню января-августа 2017 года, передает Департамент по статистике Туркестанской области.

Преобладающим источниками вложений инвестиций в основной капитал в январе-августе 2018 г. остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 81980,7 млн. тенге.

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе-августе 2018 г. приходится на промышленность (40,6%), операции с недвижимым имуществом (18,8%), транспорт и складирование (9,5%).

По технологической структуре наибольшая доля 64% инвестиционных влажений приходится на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений .

Общий объем инвестиций в основной капитал Шымкента в январе-августе 2018 года с учетом дооценки составил 406098,5 млн. тенге или 289,4% к уровню января-августа 2017 года.

Преобладающим источниками вложений инвестиций в основной капитал являлись в январе-августе 2018г. остаются кредиты банков хозяйствующих субъектов, объем которых составил 291935,5 млн. тенге.

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе-августе 2018г. приходится на промышленность (83,1%), операции с недвижимым имуществом (4,2%), транспорт и складирование (7,4%).По технологической структуре наибольшая доля 73,6% инвестиционных вложений приходится на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений.