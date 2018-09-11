В этом году садоводы Тулькубасского района, занимающиеся выращиванием яблок сорта апорт собрали 5 тыс. тонн продукции. Отметим, что на сегодня в районе 32 хозяйства выращивают данный сорт яблок.

До конца текущего года садоводы Тулькубасского района планируют собрать 6 тыс. тонн апорта, что на 2 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. В основном местная продукция поставляется на рынки Астаны, Алматы и Караганды, а также других областей и городов. Средняя отпускная цена за один килограмм яблок сорта апорт составляет 250 тенге.

В целом, на сегодня на территории района выращиванием яблок занимаются 75 крестьянских хозяйств, которые помимо апорта выращивают яблони таких сортов, как Голден делишес (Золотой превосход) и Айдаред. На сегодня в районе уже собрано 4,6 тыс. тонн яблок сорта Голден делишес и 5,4 тыс. тонн яблок сорта Айдаред.

В прошлом году в районе было собрано 23 тыс. тонн яблок. В этом году садоводы намерены собрать еще больше урожая.

Стоит отметить, в Тюлькубасском районе площадь яблоневых садов составляет более 3 тыс. га, из них 2200 га — молодые сады, которые высажены с 2007 года. Кроме того в районе активно развивают интенсивное садоводство. В настоящее время на территории района площадь интенсивных яблоневых садов достигло 310 га.

В районе расположены 7 овощехранилищ, общей емкостью 12500 тонн.