Государственный таможенный комитет планирует ужесточить правила беспошлинного ввоза продукции для физических лиц, сообщает Podrobno.uz

На сегодняшний день узбекистанцы могут беспошлинно ввозить в страну через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты в течение одного календарного месяца 20 видов товаров, каждый по одной штуке.

То есть, раз в месяц вы можете беспошлинно завезти в страну один холодильник, морозильник, кондиционер, пылесос, стиральную машинку, газовую или электрическую плиту, телевизор, микроволновку, электромясорубку, духовую печь, утюг, фен, кухонный комбайн, телефонный аппарат, компьютерную технику, принтер, планшет, ноутбук и столовую посуду (комплект).

Таможенники предлагают сделать так, что узбекистанцы смогут заводить по одной единице указанной выше продукции один раз в шесть месяцев, вместо одного раза в месяц.

Кроме того, они намерены поменять правила завоза и самых распространенных товаров, входящих в категорию «Прочие». Сейчас узбекистанцы могут раз в сутки завезти 2 килограмма каждого наименования товара, но не более 10 килограмм общего веса. То есть можно беспошлинно завезти по 2 килограмма любой продовольственной или другой бытовой продукции.

Однако таможенники намерены ужесточить правила и здесь. Они предлагают сделать так, чтобы узбекистанцы могли завезти 2 килограмма каждого наименования товара, но не более 10 килограмм общего веса, уже не раз в сутки, а раз в месяц.

Эти меры позволят бороться с «серым импортом», который сегодня процветает в приграничных районах страны. Многие узбекистанцы, практически как на работу, каждый день пересекают границу с Казахстаном и Кыргызстаном, и везут оттуда беспошлинные товары, которые затем перепродаются на отечественных рынках.