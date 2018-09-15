В рамках международной операции «Кана-Красный бархан» из незаконного оборота было изъято свыше девяти тон наркотических веществ. Операция прошла при участии стран-членов ОДКБ, Ирана и Китая.

В пресс-службе МВД Казахстана уточнили, что взаимодействие между участниками осуществлялось международным штабом, расположенном в Шымкенте, передает news.ru.

«В результате операции на территории государств, участвовавших в ней, из незаконного оборота изъято более девяти тонн наркотиков, том числе пять тонн опиатов, 38 кг героина, две тонны наркотических средств синтетического происхождения, 800 кг гашиша и более 830 кг марихуаны», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, правоохранители изъяли 115 единиц огнестрельного оружия, примерно 2,5 тысячи боеприпасов, а также материальное ценности и предметы, перевозка которых запрещена, на сумму $127 тысяч.

После завершения операции было выявлено 719 преступлений и возбуждено порядка семи тысяч уголовных дел. К административной ответственности привлечены примерно 500 человек.

Всего участниками операции стали более 22 тысяч правоохранителей.

Ранее News.ru писал, что полиция Чехии задержала группу распространителей спайса, которая действовала в городе Острава и его окрестностях. Пять человек в возрасте от 17 лет до 41 года подозреваются в производстве курительной смеси, которая при соединении с алкоголем становится практически смертельной.