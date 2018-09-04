АО «Ипотечная организация «Баспана», Алматы, 4 сентября. Молодые семьи и работники бюджетной сферы города Шымкента получили возможность приобретения жилья по программе «7-20-25» по сниженному первоначальному взносу в размере 10% от стоимости квартиры.

Соответствующий Меморандум подписали глава Ипотечной организации «Баспана» Кайрат Алтынбеков и аким города Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Согласно договоренностям сторон, акимат Шымкента возьмет на себя оказание помощи для оплаты половины первоначального взноса на долгосрочной возвратной основе для указанной категории граждан. Размер выделяемых средств в текущем году составит 500 млн. тенге. В целом, акимат г. Шымкента готов предоставить 2 млрд. тенге для снижения первоначального взноса для своих жителей по программе «7-20-25» в течение ближайших двух лет. Ожидается, что помощь акимата охватит порядка 2 тысяч молодых семей и работников бюджетной сферы.

«Шымкент стал первым регионом, в котором будут реализованы совместные проекты поддержки местными акиматами граждан, участвующих в программе «7-20-25″. В свою очередь, мы готовы и с другими регионами страны плодотворно работать в данном направлении», — сказал председатель правления Ипотечной организации «Баспана» Кайрат Алтынбеков.

Как сообщил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, в городе построят 500 тысяч квадратных метров жилья для реализации по программе «7-20-25». Это 8 333 квартиры.

В настоящий момент жители Шымкента могут получить кредиты по программе в банках ЦентрКредит, АТФБанк, Цеснабанк, Bank RBK и Евразийский банк.