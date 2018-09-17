Смотрительница мавзолея рассказала, что должны сделать, приехав в мавзолей, мечтающие выйти замуж девушки.

Каждый день по протоптанной дороге к сакральному месту – мавзолею Кыз Аулие, расположенному в Сайрамском районе Туркестанской области, съезжаются десятки женщин со всей страны, передает Sputnik.

Одни из них молят высшие силы, чтобы выйти замуж, другие плачут по ночам, отчаявшись стать матерью. Их всех объединяет вера: они ждут, что их услышит дух Кыз аулие, то есть Святой девы, который бродит по степи.

Степные легенды: Кыз аулие

По легенде, в древности на месте нынешнего мавзолея Кыз Аулие в жестокой схватке с джунгарскими полчищами погибли три храбрые девушки – Карлыгаш, Карашаш и Сулушаш. По-арабски их имена звучали как Убби, Субби и Бубби. Бесстрашные казашки не посмели сдаться врагам, которые хотели насильно сделать их женами. С тех пор, как пролилась кровь трех невинных воительниц, эту землю и окрестили, как Кыз аулие.

Как дух Святой девы помогает женщинам, а иногда и мужчинам, со Sputnik поделилась смотрительница мавзолея, шыракшы Ултуар апа. С ее слов, в надежде на светлое будущее сюда приезжают не только местные, но и гости из-за рубежа.

«По выходным особенно много людей. Иной раз у самой на глазах выступают слезы. Каждый по отдельности заходит в мою комнату и рассказывает свою историю. Однажды пришли две высокие женщины и мужчина. Не стали говорить, что их тревожит. Позже их переводчик объяснил, что они американцы, которые решили своими глазами увидеть святое место, о котором были так наслышаны. В другой раз около мавзолея прогуливалась пара, взявшись за руку. Только хотела их поругать, мол, это им не парк, как оказалось, что они немцы и не знают казахского языка», — рассказала Ултуар апа.

Истории людей, чья жизнь изменилась после посещения Кыз аулие,

Стены мавзолея ежедневно слышат мольбы о счастье, замужестве, детях и даже продвижении по карьерной лестнице, добавила шыракшы. Получить ответы на мучающие душу вопросы приходят и знаменитости.

«Один уважаемый в стране мужчина после смерти супруги женился на молодой девушке. Несколько лет не могли зачать ребенка. Приехали сюда, попробовали два яблока с дерева, которое растет у мавзолея. Через год у них родился чудный сын», — рассказала Ултуар апа.

Однажды совершить молитву для исполнения сокровенного желания приехал мужчина, занимающий хорошую должность, продолжила она. С ним была его мама, которая сама хотела найти сыну подходящую пару. Но все решила случайная встреча: искавший свою любовь мужчина женился на девушке, которая тоже просила счастья у Кыз аулие.

Пару лет назад у шыракшы Ултуар апа появился свой помощник. Мужчина помогал ей убирать окрестности мавзолея, носил воду и занимался другими делами по хозяйству. Здесь он оказался волею судьбы после того, как остался без дома после ссоры с женой брата в родном ауле Шаян. Однажды помощнику шыракшы приснился сон: он протягивал неизвестной ему девушке обручальное кольцо. На следующий день в мавзолей Кыз аулие приехали три девушки, одна из которых позже стала его женой. Сегодня пара живет в ауле Шаян и воспитывает четверых детей.

Как сделать так, чтобы исполнилось желание

Казахская пословица гласит, что живым не процветать, пока не будут довольны мертвые. Первым делом нужно прочитать молитву за упокой души усопших, рассказала Ултуар апа.

Те, кто хочет найти себе мужа, приезжают сюда на три дня и своими руками готовят в столовой такие блюда, как плов, манты и пельмени.

Затем девушки отправляются в отдельную комнату шыракшы, где надевают свадебные платья. В белоснежных нарядах они трижды обходят помещение под песню прощания невесты с родными и домом – «Сынсу». Со слов шыракшы, девушки волнуются, будто на самом деле отправляются под венец. После такого ритуала «невесты» кладут руки на священный Коран и просят Аллаха исполнить желание.

Ултуар апа считает, что нередко дорогу молодым закрывают их собственные матери, которые не хотят отпускать дочерей в чужой дом. Поэтому лучше, чтобы девушки приходили к Кыз аулие вместе с мамами, которые три раза должны произнести «Отпускаю, отпускаю».

Ултуар апа призналась, что и сама обладает таинственным даром.

«Мне приходят видения. Они меня еще ни разу не обманывали. Я сразу говорю семьям, будет ли у них ребенок или нет», — сказала шыракшы.

Но главное — не терять надежду и быть чистым в своих намерениях, уверена она. Все остальное – в руках Всевышнего, заключила шыракшы.