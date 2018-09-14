Это произошло на прилегающей территории рынка «Шанхай», передает ИА «NewTimes.kz».

В соцсетях распространяется видео жуткой находки. На кадрах — тело женщины находится в большой китайской сумке вместе с одеялами и одеждой.

Редакция ИА «NewTimes.kz» обратилась за комментарием в ДВД Астаны. Там информацию подтвердили, уточнив, что тело неизвестной женщины было обнаружено 13 сентября около 20:00. Это произошло на прилегающей территории рынка «Шанхай» — по шоссе Алаш.

По факту обнаружения сейчас проводится досудебное расследование.

«Полицейскими проводятся все необходимые мероприятия. Личность женщины установлена», — проинформировали в столичной полиции, добавив, что женщине было 26 лет.

В ДВД уточнили, что по результатам судебно-медицинской экспертизы признаков насильственной смерти не обнаружено.