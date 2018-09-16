В районном центре Аксукент свое представление о чистоте. В принципе, бывшие Белые воды, по крайней мере центральная часть, довольно чистенькие.

Конечно, если двигаться вглубь, то можно нарваться и на несанкционированную свалку и мусор. Но проблема, а она общая для многих городов Туркестанской области, катастрофический дефицит урн.

Иногда приходится протопать не одну сотню метров, чтобы выбросить обертку от мороженого. Можно, естественно, чертыхаться про себя, но можно подойти к теме с юмором. Как и сделали на стоянке таксистов в Аксукенте.