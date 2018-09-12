В Шымкенте откроется персональная фотовыставка Александра Грищенко.

Жителей и гостей города, ценителей искусства приглашаем на официальное открытие персональной фотовыставки Александра Николаевича Грищенко «Жер-Ана» 13 сентября в 16.00.

Александр Грищенко -профессиональный фотохудожник. В 2017 году по итогам международного конкурса «35 AWARDS» он вошел в список 50 лучших фотохудожников Казахстана.

Выставка будет проходить в течение месяца в музее изобразительного искусства по адресу: г. Шымкент, ул. Мадели кожа, 2 б, тел. 8 (7252) 41-30-50. Вход бесплатный!