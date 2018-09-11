Благодаря вакцинации уровень заболеваемости корью в Казахстане за последние 20 лет снизился более чем в 900 раз (с 1935 случаев в 1998 году до 4 случаев в 2018 году), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК.

В Казахстане вакцинация населения против кори проводится два раза: первая прививка в возрасте от 12 до 15 месяцев, вторая — в возрасте 6-7 лет. В настоящее время успешно применяются комбинированные вакцины, которые содержат ослабленные вирусы краснухи, кори и паротита — «в одном флаконе». Отказ от вакцинации может привести к накоплению восприимчивых к инфекции лиц и вызвать вспышки заболевания.

Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК, просит родителей понимать насколько опасны инфекционные заболевания, от которых проводятся профилактические прививки и необходимость вакцинации для здоровья детей, что с помощью вакцинации можно предотвратить болезнь. Лучшая защита от инфекций — своевременная вакцинация.

Напомним, что корь — острое инфекционное заболевание, которая наиболее распространена среди детей. Симптомы кори у детей проявляются высокой температурой, характерной сыпью, болью в горле, кашлем и признаками выраженной интоксикации организма. Заболевание может протекать с серьезными осложнениями вплоть до летального исхода.

Источник инфекции при кори — больной человек, вирус передается воздушно-капельным путем и отличается крайне высокой заразностью.

Корь опасна тяжелыми осложнениями: коревой пневмонией, менингитом, энцефалитом, обструктивным бронхитом и другими серьезными проявлениями. Заболевание также не ограничивается температурой и высыпаниями на коже, а может иметь длительное тяжелое течение с выраженным влиянием на различные внутренние органы, требовать длительного периода реабилитации. Осложнения могут провоцировать инвалидизацию или заканчиваться летальным исходом.

Нередко симптомы кори начинаются с признаков, сходных с острыми респираторными заболеваниями (повышение температуры, кашель, насморк, слезотечение). Это состояние сохраняется 2-3 дня, после чего появляется сыпь, первоначально на лице, за ушами, затем распространяется по всему телу. Больной корью наиболее заразен для окружающих 4 дня до и 4 дня после появления сыпи.

Следует подчеркнуть, что вакцинация является единственным методом профилактики кори.

Отмечается, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году в ряде стран Европы отмечено неблагополучие по кори: Украина (почти 30 тысяч заболевших, из них 13 умерло), Сербия (более 1 тысячи, из них 14 умерло), Греция (более 1100 случаев). ВОЗ считает, что основными причинами вспышки кори в развитых странах является снижение охвата вакцинацией населения.