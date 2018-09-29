Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, ставший символом города Туркестан, вошел во Всемирный список самых привлекательных для туристов объектов. Об этом стало известно на Международном инвестиционном и туристском форуме «Древний Туркестан – новые возможности».

На форуме с приветственным словом выступил генеральный секретарь Евразийской организации экономического сотрудничества Владимир Пискурев, который в торжественной обстановке вручил акиму области Жансеиту Туймебаеву сертификат.

По его словам, также во Всемирный список самых привлекательных для туристов объектов вошли мавзолей Арыстан баб и древнее городище Отрар.

«Сегодня очень значимый день для туркестанцев. Три исторических объекта этой области получили статус всемирного значения Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма. Данные объекты были поддержаны всеми государствами в Комитете. Следует отметить, что такого ранее не было, чтобы из одного региона сразу несколько исторических объектов вошли во Всемирный список самых привлекательных для туристов», — подчеркнул В. Пискурев.

В свою очередь эксперты отмечают, что это событие поможет увеличить количество туристов, приезжающих в регион.

Пресс-служба акима Туркестанской области