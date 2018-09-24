Закат, «утонувший» в Сырдарье, снежная шапка горных вершин, чарующая пропасть каньона Аксу – все эти красоты природы нашли отражение на снимках Александра Грищенко, пишет «Казахстанская правда».

Персональная выставка фотохудожника «Жер-Ана» проходит в Областном музее изобразительного искусства и приурочена к 70-летию мастера. Всю свою взрослую жизнь он не расстается с фотоаппаратом, беря его с собой в путешествия по родному краю и ежегодные летние археологические экс­педиции.

Умение фотографировать пригодилось Александру Грищенко в его основной профессии – археолога. Он снимал найденные в ходе экспедиции артефакты, а в свободное время – природу. Уже по названиям серий работ ясно, что мастер запечатлел уголки природы Южного Казахстана. Его снимки из серии «Горные озера» в состоянии пробудить желание подняться на высоту в несколько километров над уровнем моря, чтобы самому созерцать эти чудеса природы. Не менее живописны и работы из циклов «Угамский хребет», «Каратау», «Флора и фауна». Александр Николаевич может часами ждать, пока появится необычное утреннее или вечернее освещение, чтобы запечатлеть пейзаж, выбрать удачный ракурс.

Неудивительно, что его фотографиями проиллюстрирована серия альбомов, посвященных природе и археологическим памятникам региона: «Земля Южного Казахстана», «Природа Южно-Казахстанской области», «Памятники истории и культуры ЮКО», «Знакомьтесь: Южный Казахстан», сборник «Петроглифы Боралдая», учебник по истории Казахстана для студентов вузов, буклеты, рассказывающие о достопримечательностях края.

Мастерство маэстро совершенствует всю жизнь. Азы ­художественной фотографии он постигал в фотоклубе «Тюльпан», созданном Юрием Ивановым – автором непревзойденного снимка Нелли Ким. А 5 лет назад Александр Грищенко стал студентом Нью-Йоркского института фотографии. После окончания получил соответствующую аккредитацию и был включен в Международный союз фотографов.

Еще в 1982-м Александр Грищенко представил свои снимки на международном фотоконкурсе в чехословацком городе Брно. И с тех пор регулярно участвует в различных фестивалях и выставках. По итогам международного конкурса прошлого года 35А WARDS вошел в число 50 лучших фотографов Казахстана.

«У меня есть цель, – делится Александр Грищенко. – Казахстан стремится войти в тридцатку наиболее развитых стран мира, а я хочу попасть в тридцатку лучших фотографов».

Любовь Доброта