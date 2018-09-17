В этом году в Толебийском районе за счет спонсоров построены и сданы в эксплуатацию 13 спортивных площадок.

До конца года в Каскасуском и Аккумском сельских округах будут введены в эксплуатацию еще две спортивные площадки.

На территории Толебийского района постоянно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни среди населения. Открываются спортивные площадки, стадионы, которые пользуются популярностью у детей и подростков района.

Сегодня в районе действуют 346 спортивных объекта. В том числе: большой стадион «Жастык», горнолыжная база, два плавательных бассейна, учебно-тренировочный центр «Байшешек», 50 спортивных залов, открытый школьный спортивный комплекс, восемь стрелковых тиров, 269 открытых спортивных игровых площадок, 13 приспособленных под спортивные залы помещений.

В этом году в Толебийском районе за счет спонсоров построено и сдано в эксплуатацию 13 спортивных площадок. До конца года в Каскасуском и Аккумском сельских округах будут введены в эксплуатацию еще две спортивные площадки.

Пресс-служба акима Толебийского района