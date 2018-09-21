Жителей Туркестанской области приглашают переселиться на север РК.

Продолжается работа по переселению жителей Туркестанской области в северные области. В рамках этой работы специалисты акимата Карабалыкского района Костанайской области провели встречу с жителями Байдибекского района Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Члены специальной группы, прибывшей из Костаная, побывали в селах Шалдар и Боралдай, провели разъяснительную работу. Затем в райцентре прошло собрание, где жителей густонаселенного региона пригласили на север.

По словам заместителя акима Карабалыкского района Руслана Халыкова, в районе, граничащем с Челябинской областью России, живет всего 28 тысяч человек. Сейчас здесь не хватает рабочих рук во всех социальных сферах, механизаторов, водителей. Желающим переехать со стороны государства предоставляются льготы.