Департамент государственных доходов по Туркестанской области сообщает, что по нижеуказанным порталам предусмотрена возможность в получении налогоплательщиками государственных услуг в электронном формате:

1 Регистрационный учет лиц, занимающихся частной практикой www.egov.kz

2 Регистрация налогоплательщиков www.egov.kz

3 Регистрационный учет плательщиков налога на добавленную стоимость

www.cabinet.salyk.kz

4 Регистрационный учет в качестве электронного налогоплательщика

www.cabinet.salyk.kz www.egov.kz

5 Присвоение персонального идентификационного номера (ПИН-код) производителям (импортерам) отдельных видов нефтепродуктов, а также на товары производителей и импортеров некоторых видов подакцизной продукции, авиационного топлива и мазута

www.cabinet.salyk.kz

6 Выдача лицензии на производство табачных изделий www.elicenze.kz

7 Выдача лицензии на производство этилового спирта www.elicenze.kz

8 Выдача лицензии на производство алкогольной продукции www.elicenze.kz

9 Выдача лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства www.elicenze.kz

10 Выдача лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства www.elicenze.kz

11 Представление сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов www.cabinet.salyk.kz www.egov.kz

12 Подтверждение резидентства Республики Казахстан www.cabinet.salyk.kz www.egov.kz

13 Выдача учетно-контрольных марок на алкогольную продукцию (за исключением виноматериала и пива) www.cabinet.salyk.kz

14 Выдача акцизных марок на табачные изделия www.cabinet.salyk.kz

15 Приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности

www.cabinet.salyk.kz www.egov.kz

16 Прием налоговой отчетности www.cabinet.salyk.kz

17 Отзыв налоговой отчетности www.cabinet.salyk.kz

18 Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов www.egov.kz

19 Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета www.cabinet.salyk.kz

20 Прием налоговых форм при экспорте (импорте) товаров в рамках Таможенного союза www.cabinet.salyk.kz

21 Проведение квалификационного экзамена лиц, претендующих на право осуществлять деятельность администратора (временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих) www.egov.kz

22 Присвоение статуса уполномоченного экономического оператора www.elicenze.kz

23 Включение в реестр таможенных представителей www.elicenze.kz

24 Включение в реестр таможенных перевозчиков www.elicenze.kz

25 Таможенная очистка товаров портал Астана-1

26 Включение в реестр владельцев складов временного хранения www.elicenze.kz

27 Включение в реестр владельцев таможенных складов www.elicenze.kz

28 Включение в реестр владельцев свободных складов www.elicenze.kz

29 Включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли www.elicenze.kz

30 Выдача выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам www.cabinet.salyk.kz … www.egov.kz