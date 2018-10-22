Департамент государственных доходов по Туркестанской области сообщает, что по нижеуказанным порталам предусмотрена возможность в получении налогоплательщиками государственных услуг в электронном формате:
1 Регистрационный учет лиц, занимающихся частной практикой www.egov.kz
2 Регистрация налогоплательщиков www.egov.kz
3 Регистрационный учет плательщиков налога на добавленную стоимость
www.cabinet.salyk.kz
4 Регистрационный учет в качестве электронного налогоплательщика
www.cabinet.salyk.kz www.egov.kz
5 Присвоение персонального идентификационного номера (ПИН-код) производителям (импортерам) отдельных видов нефтепродуктов, а также на товары производителей и импортеров некоторых видов подакцизной продукции, авиационного топлива и мазута
www.cabinet.salyk.kz
6 Выдача лицензии на производство табачных изделий www.elicenze.kz
7 Выдача лицензии на производство этилового спирта www.elicenze.kz
8 Выдача лицензии на производство алкогольной продукции www.elicenze.kz
9 Выдача лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства www.elicenze.kz
10 Выдача лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства www.elicenze.kz
11 Представление сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов www.cabinet.salyk.kz www.egov.kz
12 Подтверждение резидентства Республики Казахстан www.cabinet.salyk.kz www.egov.kz
13 Выдача учетно-контрольных марок на алкогольную продукцию (за исключением виноматериала и пива) www.cabinet.salyk.kz
14 Выдача акцизных марок на табачные изделия www.cabinet.salyk.kz
15 Приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности
www.cabinet.salyk.kz www.egov.kz
16 Прием налоговой отчетности www.cabinet.salyk.kz
17 Отзыв налоговой отчетности www.cabinet.salyk.kz
18 Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов www.egov.kz
19 Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета www.cabinet.salyk.kz
20 Прием налоговых форм при экспорте (импорте) товаров в рамках Таможенного союза www.cabinet.salyk.kz
21 Проведение квалификационного экзамена лиц, претендующих на право осуществлять деятельность администратора (временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих) www.egov.kz
22 Присвоение статуса уполномоченного экономического оператора www.elicenze.kz
23 Включение в реестр таможенных представителей www.elicenze.kz
24 Включение в реестр таможенных перевозчиков www.elicenze.kz
25 Таможенная очистка товаров портал Астана-1
26 Включение в реестр владельцев складов временного хранения www.elicenze.kz
27 Включение в реестр владельцев таможенных складов www.elicenze.kz
28 Включение в реестр владельцев свободных складов www.elicenze.kz
29 Включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли www.elicenze.kz
30 Выдача выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам www.cabinet.salyk.kz … www.egov.kz