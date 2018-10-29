Посещение фестиваля плова президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном не ограничилось обходом площадки с большими казанами, наполненными национальным блюдом. Он внес изменения в конкурс «Лучший едок плова» и дал советы, передает Сa-news.

Во время рабочей поездки в Согдийскую область Эмомали Рахмон ознакомился с выставкой народных ремесел во Дворце «Арбоб» на окраине Худжанда и присутствовал на конкурсе «Лучший едок плова», который прошел в рамках фестиваля «Оши палав».

Эмомали Рахмон не просто побывал на конкурсе, но и внес изменение в его правила. Раньше каждый его участник в течение получаса должен был опустошить большую тарелку с пловом. Глава Таджикистана объявил, что на сей раз победителем станет тот, кто соблюдает «культуру поедания национального блюда». Он шутя посоветовал чрезмерно не набивать желудок пловом. «Это вредно для здоровья», – сказал президент на фестивале, где повара приготовили в 30 казанах разные виды плова – от блюда с мясом горной куропатки до блюда с семенами дыни и маслом перепела.

Рахмон, который правит страной с 1992 года и обладает статусом «лидера нации и основателя мира и национального единства», – не первый в Центральной Азии руководитель, кто дает советы о том, как следует питаться.

Предпочтения Назарбаева

В 2016 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время визита в Алматы побывал в новом гипермаркете французской сети Carrefour (магазин впоследствии, проработав больше года, закрылся) и порекомендовал не употреблять в еду сдобу. Остановившись у прилавка с выпечкой, он назвал эту продукцию «неполезной». «Вес прибавляет. Правда, женщины сейчас вес свой считают поясом верности», – сказал тогда президент.

О предпочтениях Назарбаева в еде в интервью казахстанским СМИ рассказывал его бывший личный повар Алексей Сырых. По его словам, Назарбаев «всегда любил мясо отваренное, на косточке», а также отварную курицу и «уважал рыбку».

Некоторые западные СМИ уделили внимание кулинарным предпочтениям Нурсултана Назарбаева. Газета New York Post, рассказывая об ужине президента Казахстана в ресторане на Манхэттене (во время визита в США в апреле 2016 года), перечислила поданные блюда – «приправленная трюфелями пицца, пенне с лобстером, бургер и запеченная курица». Американское издание сообщило, что центральноазиатский лидер, пришедший поужинать с «близкими членами семьи», потребовал, чтобы официантов в престижном ресторане в Сохо заменили его личные лакеи, чтобы посуду продезинфицировали водкой, а врачи проверили каждый кусочек пищи на наличие опасности.

Советы «Аркадага»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, которого в стране принято называть «Аркадагом» (в переводе – покровитель), два года назад написал книгу «Чай – лекарство и вдохновение».

Свой труд он представил на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности в канун Новруза – отмечаемого во всех странах Центральной Азии праздника. Бердымухамедов сказал, что дарит книгу «нашему дорогому народу».

Гурбангулы Бердымухамедов, медик по образованию, в прошлом стоматолог, до этого написал книгу о лекарственных травах Туркменистана. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана рекомендовало гражданам употреблять описанные в книге президента чаи, в частности из шиповника, мяты, ромашки, корня солодки.

Предшественник Бердымухамедова на посту президента Туркменистана, Сапармурат Ниязов в 1994 году учредил День туркменской дыни. С тех пор во второе воскресенье августа в стране проходят конференции ученых-бахчеводов, выставки, ярмарки, концерты и театрализованные представления.

Пришедший к власти после смерти Ниязова «Аркадаг» вернул григорианский календарь и названия месяцев и дней недели, от которых отказались при Ниязове, отменил обязательное изучение его труда «Рухнама». Однако День туркменской дыни в календаре сохранился.