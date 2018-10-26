С 11 октября 2018 года при выходе на пенсию все услуги по назначению выплат в Казахстане оказываются комплексно, в так называемом композитно-проактивном формате, передает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Для оформления документов нужно обратиться в центр обслуживания населения НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (ЦОН), заполнить только одно заявление и приложить один пакет документов, передает inform.kz.

На основании этого рассматривается право получателя на назначение сраз утрех пенсионных выплат: солидарной (трудовой) пенсии, базовой пенсии и пенсионных выплат из ЕНПФ. Прежде пенсионеру приходилось обращаться вначале в ЦОН, затем в ЕНПФ, при этом для каждого вида пенсионных выплат предоставлялось отдельное заявление с приложением пакета документов, что приносило массу неудобств получателям пенсий. Кроме того, пенсионные выплаты поступали на банковский счет в разное время, и пенсионеру было сложно определить, какая именно это выплата.

При достижении пенсионного возраста доходность на пенсионном счете получателя сверяется с уровнем инфляции за весь период нахождения в накопительной пенсионной системе. Если она ниже уровня инфляции, государство эту разницу возмещает. Это называется гарантией государства. То есть государство гарантирует, что накопления вкладчиков в едином накопительном пенсионном фонде будут надежно защищены независимо от того, как будут развиваться события на финансовых рынках и складываться ситуация с инвестиционным доходом.

Как известно, работник ежемесячно отчисляет в ЕНПФ обязательные пенсионные взносы (ОПВ), а работодатель — обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ). Если итоговая сумма пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода больше или равна сумме фактически внесенных ОПВ и ОППВ с учетом уровня инфляции, то государственная гарантия не выплачивается.

Если сумма пенсионных накоплений меньше суммы фактически внесенных ОПВ и ОППВ с учетом уровня инфляции, то районные отделения Государственной корпорации производят расчет государственной гарантии по специальной формуле. При этом уровень инфляции за определенный период принимается на основании данных Агентства РК по статистике. Назначение государственной гарантии рассматривается автоматически, без заявления гражданина, в проактивном формате.

Срок назначения выплаты разницы начинается со дня, следующего за днем назначения базовой пенсионной выплаты, при наличии информации об уровне инфляции на дату наступления пенсионного возраста (58,5 для женщин и 63 для мужчин), но не позднее тридцати календарных дней после дня ее назначения. Пенсионные выплаты выходящим на пенсию гражданам перечисляются на один банковский счет одновременно. Единожды начисляется и выплата государственной гарантии (при наличии такого права).

Выплаты производятся на основании постановления Правительства Республики Казахстан № 624 от 9 октября 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан», вступившем в силу с 11 октября 2018 года. На сегодняшний день такой возможностью воспользовалось 2084 человека.

Единовременная выплата государственной гарантии производится за счет средств республиканского бюджета. Выплата госгарантии распространяется на лиц: достигших пенсионного возраста (мужчины — 63 года, женщины — 58,5 лет); которым установлена инвалидность первой или второй группы бессрочно; достигших пенсионного возраста (58,5/63), и заключивших договор пенсионного аннуитета и имеющим пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде, за период с момента заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией до достижения пенсионного возраста; выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда.

Для удобства граждан пенсионеры через портал «Электронного Правительства» egov.kz смогут проверить, нужно ли им обращаться за выплатой госгарантии в ЦОНы. Электронный сервис «Информация о праве на выплату разницы по гарантии государства» разработан Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с АО «Национальные информационные технологии» и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Сервис планируется запустить с 1 ноября текущего года на портале «Электронного правительства» (egov.kz). При наличии у граждан права на выплату разницы по гарантии государства на портале появится рекомендация о необходимости их обращения в ближайшее к месту постоянного проживания отделение ЦОН для подачи соответствующего заявления. Если гражданин уже обращался ранее за выплатой по гарантии государства или право на эту выплату у него отсутствует, информация об этом также предоставляется посредством этого электронного сервиса.