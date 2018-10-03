В Туркестане раскрыто жестокое убийство 40-летней женщины. Убитая была обнаружена 18 сентября в собственной квартире с многочисленными колото-резаными ранениями, передает NUR.KZ.

В ходе следствия подозрения пали на ее знакомого, Нуржана М. 1977 года рождения, жителя Туркестана. Подозреваемый был задержан и сразу дал признательные показания.

Выяснилось, что в тот день женщина пригласила его к себе домой, и они вместе распивали спиртное. В ходе посиделок хозяйка стала предъявлять приятелю претензии за его связи на стороне, а также сказала, что и сама заведет себе нового друга.

От таких слов приятель пришел в бешенство. Он принялся избивать женщину пустой бутылкой из-под водки. Разбив бутылку о голову несчастной, бутылочным осколком он нанес несколько колото-резаных ранений в шею и спину женщине. От полученных травм она скончалась на месте.

«Специализированный следственный суд Туркестана выдал санкцию на арест и содержание под стражей Нуржана М. Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 часть 1 УК РК (умышленное убийство). Мера пресечения определена сроком на 2 месяца», — сообщили 3 октября в следственном суде Туркестана.