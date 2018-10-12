В «банке банков» обещают, что вкладчики получат «реальную доходность в среднесрочном периоде».

Нацбанк планирует предоставить банкам 600 млрд тенге на долгий срок. Банки, в свою очередь, должны будут кредитовать на эти деньги приоритетные проекты реального сектора, передает 365info.kz.

Как отмечают в финансовом регуляторе, указанная мера будет реализована в соответствии с поручением главы государства, данным в послании от 5 октября.

«Национальный банк совместно с правительством проводит работу по определению условий и механизма предоставления указанных средств. Рассматривается возможность использования пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях, в том числе суммы средств, которые были запланированы, но не полностью использованы на инвестиции в соответствии с облигационной программой для банков на 2018 год на сумму 200 млрд тенге, — отмечают в Нацбанке.

На сегодняшний день в рамках указанной облигационной программы для банков на 2018 год пенсионные активы ЕНПФ инвестированы на рыночных условиях в облигации банков на общую сумму 35 млрд тенге с доходностью 11,5-12% годовых.

В целом предоставление данной ликвидности будет осуществляться на принципах срочности, платности и возвратности в соответствии с текущими рыночными условиями и в случае инвестирования пенсионных активов позволит обеспечить вкладчикам ЕНПФ получение реальной доходности на инвестируемые средства в среднесрочном периоде».

Проекты для кредитования выберет правительство. Они должны решать приоритетные задачи и быть рентабельными.

«Данные инвестиции будут не только доходными, но и надежными», — подчеркивают в Нацбанке.