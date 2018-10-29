Инцидент произошел во время выступления цирка шапито в селе Успенское неподалеку от города Армавир Краснодарского края.

Это случилось 28 октября в 18:03. Очевидцы поделились видео в социальных сетях. сообщил 360tv.ru.

«Девочка отвернулась спиной к львице, после чего она ее ухватила за руку и перенесла на сцену. Кстати, перевела она ее туда через ненадежную сетку, которая была очень плохо укреплена. После этого она взяла ее голову в пасть», — рассказал один из очевидцев происшествия Максим.

Зритель циркового представления пояснил, что сразу же началась паника. Все сразу устремились к единственному выходу.

«Дрессировщик стал бить чем-то львицу по голове, чтобы она отпустила ребенка», — сообщил Максим.

По информации паблика, сейчас трехлетняя девочка находится в реанимационном отделении Успенской центральной районной больницы в тяжелом состоянии.

По информации, полученной от источника, никаких множественных травм у ребенка нет.

«Укус на лице от уха до подбородка. Как сказали очевидцы, мама позволила ребенку подойти к сетке и махать флажком. Львица среагировала на ребенка и лапой затащила ее на арену, где вцепилась зубами. Работники оттащили львицу и девочку привезли в ЦРБ. Сейчас она в стабильном состоянии и опасности для жизни нет», — сказал источник.