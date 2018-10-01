Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал, почему ввели плату за посещение ряда исторических и сакральных мест в Казахстане, в том числе и в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.

На презентации законопроекта об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия в Мажилисе Парламента РК он сообщил, что это было сделано специально для того, чтобы эти объекты смогли зарабатывать, пишет informburo.kz.

«Когда были госучреждение, бесплатный вход, то мавзолеи Ходжи Ахмеда Ясави и Арыстан-баба превратились в мечети. Потому что никто не ограничивал, не имели права ограничивать. Каждый заходил, они отдыхали в этом мавзолее, ели, читали намаз. Мы ввели платный вход. В первую очередь это даёт возможность для мониторинга, сколько действительно посетителей и ведётся ли работа для дальнейшего их увеличения. И второе – эта стоимость минимальная», – ответил Арыстанбек Мухамедиулы.

Он отметил, что для школьников младших классов и представителей социально уязвимых слоёв населения вход бесплатный. В каждое третье воскресенье месяца, а также во время каникул ученики могут посещать эти объекты бесплатно.

«Мы очень заинтересованы, чтобы наши музеи, заповедники зарабатывали достаточно средств, которые остаются в их распоряжении. (Вырученные деньги. – Авт.) идут для научной работы. И, кстати, мы впервые с 2016 года дали возможность нашим музеям, заповедникам заниматься научной деятельностью. И эти средства остаются в ведении этого органа, они направляют средства для научных работ, для увеличения заработной платы и для реставрационных работ», – добавил министр.

Одним из направлений законопроекта является устранение правовой коллизии, которая не позволяет своевременно включать объекты в список памятников истории и культуры. Из-за этого уполномоченный орган некачественно мониторит состояние памятника и несвоевременно выделяет деньги на реконструкцию, что ведёт к ухудшению общего состояния вновь выявленного археологического объекта.

«К примеру, археологические объекты Жуан-тобе, Караспан-тобе, Борижари, Культобе в Ордабасинском районе Туркестанской области находятся в списке предварительного учёта продолжительное время, меры по ним не принимаются десятилетиями», – отметил министр.

Кроме того, серьёзной проблемой является регулирование вопроса проведения археологических работ на памятниках истории и культуры. Отсутствие порядка проведения раскопок, как отметил глава Минкультуры, привело к тому, что каждый археолог сам для себя определяет ход работы. Это приводит к безвозвратной утере историко-культурной значимости объекта из-за того, что они оставляются раскопанными и без консервации.

«Для примера приведу состояние городища Отырар в Туркестанской области. После бесконтрольных раскопок, проводимых на протяжении многих лет, территория, занимаемая отвалами, превышала во много раз территорию и высоту самого памятника. Такая же ситуация на городище Культобе. После проводимых здесь археологических раскопок без соответствующей консервации серьёзно пострадало физическое состояние объекта, искажён его исторический облик. К сожалению, таких примеров предостаточно», – подчеркнул министр.

Также предлагается законодательно прописать, что обеспечение охраны и использования памятников является прямой компетенцией акиматов областей, городов республиканского значения и столицы. Отсутствие этого механизма, по словам министра, привело к серьёзному резонансу по городищу Талгар (Талхиз), когда его охранные зоны были утверждены местными представительными органами без достаточной проработки, что в дальнейшем вызвало земельные споры.