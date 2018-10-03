В Казахстане участились случаи рассылок недостоверных сведений в мессенджерах. Sputnik пообщался психологом и узнал, что движет людьми, рассылающими эти сообщения.

Казахстанские полицейские в очередной раз расследуют факт распространения по мессенджеру WhatsApp ложную информацию о предстоящем дефолте одного из банков второго уровня.

В настоящее время стражам правопорядка удалось установить личность трех жителей Алматы, Шымкента и Алматинской области, которые причастны к распространению дезинформации. Эти люди, не убедившись в достоверности данных и не являясь специалистами в банковском секторе, отправляли сообщения в различные группы WhatsApp.

Что движет людьми, рассылающими фейковую информацию?

Психолог Оксана Гулак считает, что отправка не соответствующей действительности связано с желанием все контролировать во избежание непредвиденных обстоятельств. Для человека, утверждает специалист, крайне важно ощущать себя в безопасности.

«Мы пытаемся максимально себя информировать и обезопасить, потому что даже, если ты что-то знаешь, пусть непроверенное, это может смягчить ощущение неизвестного будущего. Желание контролировать – это психологическая защита, которая помогает справляться с тревогой неизвестного, которое всегда пугает», — рассказала Sputnik Оксана Гулак.

Психолог считает, что когда человек находится в тревожном состоянии, то ему очень сложно сохранять способность думать о последствиях. «Желание поделиться с тем, что тебя тревожит- желание снизить уровень тревоги. Необдуманная рассылка означает желание быстрее справиться с чувством тревоги», — отмечает специалист.

Как обезопасить себя от дезинформации?

Ученые Гарвардского университета провели исследование и опубликовали информацию о том, как следует проверять информацию на предмет ее достоверности.

Эксперты пришли к мнению, что в первую очередь необходимо изучить первоисточник информации, если сведения исходят от СМИ. Второй способ — изучить данные, которые выдала поисковая система. Специалисты также призывают обратить на уровень грамотности авторов сообщения: если в тексте имеются орфографические и стилистические ошибки — это повод насторожиться. Четвертый способ – это поиск фотографии. Для этого необходимо сохранить присланную картинку на телефон. Затем нужно набрать любой поисковик и перетащить сохраненный файл в окно поиска. Либо можно сделать еще проще: сохраните фотографию на телефон, нажмите на изображение, чтобы открыть его в полном размере. Удерживайте картинку несколько секунд до появления окна. Затем выберите функцию – найти изображение в Google.

Правоохранительные органы призывают граждан не поддаваться на провокации. Следует помнить, что за распространение непроверенной информации предусмотрена уголовная ответственность — до пяти лет лишения свободы.