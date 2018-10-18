Полицейские Туркестанской области подвели итоги ОПМ «Безопасная дорога».

Сотрудники Местной полицейской службы ДВД Туркестанской области с 11 по 14 октября провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Были задействованы около 600 сотрудников дорожно-патрульной полиции, участковых инспекторов и других подразделений ДВД Туркестанской области.

Всего же по итогам проведения ОПМ стражами порядка выявлено более 3,5 тысяч административных правонарушений, в том числе 39 фактов управления автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Полицейскими составлены административные протоколы в отношении 179 водителей за превышение скорости, 123 — за нарушение правил маневрирования, 24 — за проезд на запрещающий сигнал светофора и 6 — за выезд на полосу встречного движения.

За нарушении ПДД также привлечен 441 водитель, пользовавшийся сотовым телефоном во время движения, 658 — за не пристёгнутый ремень безопасности и 33 — за непредоставление преимущества пешеходам.

Также в ходе ОПМ «Безопасная дорога» стражами порядка выявлено 154 факта не прохождения техосмотра, 15 фактов нарушения правил режима труда и отдыха, три факта незаконной перевозки пассажиров и багажа и один факт отсутствия у водителя списка пассажиров при осуществлении перевозок на дальние расстояния.

К административной ответственности привлечены 216 пешеходов, нарушивших правила дорожного движения.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о важности соблюдения правил дорожного движения, необходимости быть предельно внимательными на дорогах, а также призывают всех участников дорожного движения к взаимоуважению. Не стоит рисковать собственной жизнью и ставить под угрозу жизнь других людей.

Пресс-служба ДВД Туркестанской области