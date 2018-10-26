В Казахстане разработали электронный сервис, который предоставит пенсионерам информацию о праве на выплату разницы по гарантии государства, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, передает Informburo.kz.

Электронный сервис запустят на портале egov.kz до конца октября 2018 года.

Казахстанцы, достигшие пенсионного возраста, смогут узнать, имеют ли они право на выплату разницы между суммой фактически внесённых обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учётом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений.

Если пользователь услуги имеет право на выплату разницы по гарантии государства, выводится рекомендация о необходимости обращения в ближайшее (к месту постоянного проживания) отделение ЦОН для подачи заявления. Если гражданин уже обращался ранее за этой выплатой или у него нет на неё права, информация об этом также предоставляется посредством электронного сервиса.

18 октября ЕНПФ повторно опроверг слухи о возмещении вкладчикам 150 000 тенге из-за инфляции. В фонде сообщили, что если сумма пенсионных накоплений вкладчика окажется меньше суммы взносов с учётом инфляции, предусмотрена компенсация, которая рассчитывается в каждом случае индивидуально.