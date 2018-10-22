Согласно налоговому законодательству иностранные компании, а также физические лица, занимающиеся сетевым бизнесом, обязаны зарегистрироваться в налоговых органах и уплачивать налоги.

Об этом сообщили в Управлении государственных доходов по Медеускому району Алматы, передает Zakon.kz.

«За занятие предпринимательской или иной деятельностью без регистрации в налоговых органах статьей 463 КоАП РК предусмотрена административная ответственность на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства — в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений», — сообщили в управлении.

Как отмечается, за сокрытие налогооблагаемого дохода, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Так, на основании статьи 26 закона «О защите прав потребителей» продавец обязан довести до сведения потребителя свое наименование (фирменное наименование), местонахождение (юридический адрес) и режим работы на казахском и русском языках.

При этом продавец, являющийся индивидуальным предпринимателем, должен также предоставить потребителю информацию о своей фамилии, имени, отчестве, а также о государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего его регистрацию как индивидуального предпринимателя.

«В связи чем при покупке товаров народного потребления у представителей сетевого бизнеса, необходимо требовать у продавца сведения о государственной регистрации, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя и кассовый чек, тем самым население будет защищена в случае возникновения непредвиденных ситуации», — отметили в УГД.

По информации ведомства, на казахстанском рынке множество компаний, в том числе иностранных, реализующих тот или иной товар через сетевой бизнес и не уплачивающих налоги. При этом сертификация товаров отдельная тема.

Как сказали в управлении, благодаря социальным сетям выявлять таких лиц не составляет особого труда. Вся деятельность сетевых компании, в том числе ФИО привлеченных лиц, место проведения семинаров, получаемые доходы лидерами, размещены в социальных сетях.

Мониториговая группа, в состав которого входят опытные специалисты налоговых органов, анализируют все данные размещенные в социальных сетях и сверяет налоговой базой на предмет регистрации в налоговых органах и уплаты соответствующих налогов. Далее проводятся меропритяия по взысканию налогов.

К примеру, иностранная компания «BEPIC», реализующая продукции «ACCELER8» и «ELEV8», которая находится на казахстанском рынке более года, с полученных доходов ни компания ни представители не уплачивают налоги. Лидеры откровенно выкладывают в социальные сети ежемесячно заработанные деньги от 4 тыс. долларов США до 40 тыс. долларов.

«В случае самостоятельного не устранения нарушений в десятидневный срок, в отношении представителей данной компании будут назначены налоговые проверки», — заключили в УГД.