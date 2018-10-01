В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина, известный как скандальный блогер Огыз Доган, пытается завести диалог с искусственным интеллектом на казахском языке, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в группе «QazTouch» в социальной сети Facebook.

«Говори по-казахски. Не нужно ко мне подмазываться, говори на государственном языке. Не уважаешь Казахстан, что ли?» — негодует герой видео.

В ответ на реплики мужчины робот представляется и пытается рассказать об особенностях этажа выставки, называя при этом блогера «красавчиком».

Мужчина недоволен тем, что хваленый искусственный интеллект не знает государственного языка.

В конце видео он требует у робота назвать свое имя, чтобы обратиться в суд.