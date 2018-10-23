Систему e-HR постепенно внедряют в Казахстане. К 2019 году заключение трудовых договоров при устройстве на работу будет осуществляться в онлайн-режиме, передает BNews.kz.

«В современных реалиях такой способ оформления деловых отношений между работодателем и соискателем особо актуален, так как многие сотрудничают дистанционно. В скором времени для того, чтобы устроиться на работу, потребуется только удостоверение личности, остальные документы уже будут храниться в базе», — сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день эта функция является одной из самых важных среди обновлений на сайте enbek.kz. Так, на базе электронной биржи труда будет создана система ведения профиля работника и учета трудовых договоров в цифровом формате. Представители Минтруда предлагают работодателям формировать электронные личные дела. Когда при трудоустройстве люди предоставляют пакет документов, предлагается сразу отправлять их ИИН в единое хранилище с согласия потенциальных работников на обработку персональных данных. В ответ работодатель получит заверенную электронную информацию, то есть цифровое личное дело. В дальнейшем в онлайн-режиме можно будет подтверждать компетенции работников.

Вице-министр труда и социальной защиты Нариман Мукушев рассказал, что на данный момент есть четыре компании, с которыми ведется работа по этому направлению.

«У этих компаний имеются решения по кадровому документообороту, они прошли интеграцию с нашей электронной системой и предлагают услуги своим клиентам. Такой метод предоставляет возможность забыть про бумажную волокиту, отказаться от привычных нам трудовых книжек. В конечном итоге это должно привести к тому, что трудоустройство казахстанцев будет проводиться только лишь по удостоверению личности. Другие необходимые документы, такие как диплом и медицинская справка уже будут находиться в базе данных. Мы хотим упростить процесс оформления документов при приеме на работу и перевести взаимодействие между работодателем и работником в электронный формат, чтобы сразу, проактивно реагировать на нужды граждан. К примеру, если человек потерял работу, в автоматическом режиме мы сможем вывести это на электронную биржу труда», — рассказал Мукушев.

Пилотный проект в этом году будет запущен по всему Казахстану, чтобы проверить эффективность реализуемой системы. Полный переход к оформлению электронных трудовых договоров планируется осуществить к 2019 году. Также на сайте enbek.kz планируется запустить систему электронной регистрации для самозанятого населения.

«Сегодня портал enbek.kz является связующим звеном между работодателями и людьми, ищущими работу. Помимо возможности размещения резюме, автоматического подбора вакансий, каждый соискатель может пройти тест на профориентацию и определить, в какой профессии ему стоит попробовать себя реализовать. Кроме того, электронная биржа труда станет площадкой для краткосрочного обучения в рамках Программы продуктивной занятости», — добавили в пресс-службе.

Для удобства казахстанцев разработана и внедрена мобильная версия портала, доступная для держателей телефонов на базе операционных систем iOS и Android. Также созданы официальные страницы в социальных сетях Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Twitter, Instagram и Telegram-канал, где ежедневно публикуются актуальные вакансии и последние новости в сфере отечественного рынка труда.

Вся информация, размещенная на портале и в мобильном приложении, находится в круглосуточном доступе, вне зависимости от местонахождения пользователя, и предоставляется бесплатно.