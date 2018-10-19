Приговор убийце, заставившему подростков сжигать и закапывать тело своих жертв, вынесли в Шымкенте. Суд признал Александра Б. 1997 года рождения виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью в сговоре с группой лиц, передает NUR.KZ.

Осужденный получил 15 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии максимальной безопасности.

Также к суду привлекались еще трое молодых людей, один из которых несовершеннолетний. Они обвинялись в укрывательстве преступления (ст. 432 УК РК). Все трое были осуждены по данной статье и получили по 3 года ограничения свободы, несовершеннолетний приговорен к 1 году ограничения свободы.

Напомним, Александр Б. вместе со своим подельником, все еще находящимся в розыске, в марте этого года на дачном массиве «Кайнар булак» жестоко убили 37-летнюю женщину. После чего они вызвали своих знакомых — более молодых соседских парней.

Стремясь скрыть преступление и пользуясь физическим превосходством, убийцы заставили молодых людей совершать насильственные действия с трупом, а также сжечь и закопать тело жертвы.

Приговор пока не вступил в законную силу.