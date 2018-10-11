В Казахстане упростили порядок оформления пенсий и выплат из ЕНПФ

В Казахстане упростили порядок подачи заявлений для назначения пенсии и выплат из ЕНПФ благодаря новой композитной услуге, сообщает пресс-служба фонда, передает informburo.kz.

Теперь по принципу «одного окна» лицам, достигшим пенсионного возраста, для назначения пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты, а также для получения пенсионных выплат за счёт обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ необходимо обращаться с единым заявлением и пакетом документов только в Центр обслуживания населения.

Соответствующие изменения в законодательство утвердили 9 октября 2018 года постановлением Правительства РК.

На основании заявления получателю будет оказана в том числе проактивная услуга (по умолчанию) по выплате государственной гарантии (разницы между суммой фактически внесённых обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учётом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений).

При этом первая пенсионная выплата из ЕНПФ будет производиться в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в госкорпорации либо в течение 10 рабочих дней с даты возникновения у получателя права на пенсионные выплаты из ЕНПФ. Последующие ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ будут производиться в соответствии с установленным госкорпорацией графиком пенсионных выплат.

Выплаты за счёт бюджетных средств и пенсионных накоплений из ЕНПФ будут производиться в один день и на один банковский счёт, указанный в заявлении.

Остальные действующие функции и задачи ЕНПФ, в том числе выплаты в связи с выездом на постоянное место жительства, инвалидностью, погребением и наследованием, выплаты по добровольным пенсионным взносам, а также вопросы учёта, расчёта ежемесячных пенсионных выплат за счёт обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов и стратегические задачи, остаются неизменными, сообщили в фонде.