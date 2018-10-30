В Казахстане приступили к выдаче кредитов по новой ипотечной программе «Баспана Хит». В отличие от «7-20-25» выбор жилья не ограничивается первичным рынком (можно приобрести квартиру и на вторичном рынке), нет критерия отсутствия жилья, но при этом данная ипотека дороже — процент зависит от базовой ставки Национального банка.

На сегодняшний день в номинальном выражении вознаграждение составляет 11 %. Но поскольку в случае с «Баспана Хит» банкам разрешили устанавливать комиссии, годовая эффективная ставка будет однозначно выше 11 %.

Ожидается, что к 1 ноября к кредитованию приступит Халык Банк, тем временем Цеснабанк уже начал принимать заявки. В этом банке ГЭСВ составляет 11,9 %.

Программа ориентирована на заёмщиков в возрасте от 23 до 60 лет с официальным доходом в тенге. Первоначальный взнос должен быть не менее 20 %, а срок — не более 15 лет. Возможно досрочное погашение.

Как и в «7-20-25», ограничена максимальная стоимость жилья. Для Астаны Алматы, Актау, Атырау лимит составляет 25 млн тенге, для регионов — 15 млн тенге.

Напомним, о запуске проекта «Баспана Хит» было объявлено в сентябре.

Алина Буравцева