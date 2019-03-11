Самое большое количество доступных квартир для "7-20-25" выделят в Шымкенте

В каких городах доступны квартиры по «Нурлы жер» через «7-20-25»?

Самое большое количество доступных квартир для «7-20-25» будет выделено в Шымкенте (1 282 квартиры), Актобе (605 квартир) и СКО (411 квартир), передает ипотечная организация Баспана.

Ранее жилье по программе «Нурлы жер» распределялось между очередниками акиматов и вкладчиками Жилстройсбербанка. В связи с внесением изменения в правила реализации с начала года доступ к жилью от «Нурлы жер» получили и участники программы «7-20-25». Если при покупке жилья на рынке участники программы «7-20-25» выбирают квартиры через отделы продаж строительных компаний, то в случае с государственным жильем наличие и характеристики квартир необходимо уточнять у местных акиматов.

В рамках государственной программы «Нұрлы жер» в основном строятся 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Примерный расчет ежемесячных платежей по программе «7-20-25» в случае приобретения жилья через акиматы: