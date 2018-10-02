В районной больнице Сарыагаша появился Центр компьютерной томографии.

Аким области Ж. Туймебаев в ходе рабочей поездки посетил Сарыагашскую центральную районную больницу, где в торжественной обстановке состоялось открытие Центра компьютерной томографии. Теперь у жителей региона отпала необходимость ездать в Шымкент для того, чтобы провести эту процедуру.

Кроме того аким области вручил врачам района ключи от 3-х новых автомашин. Глава региона подчеркнул, что все эти благие дела происходят в результате внимания и поддержки сферы медицины Главой государства.