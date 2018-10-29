Все, что для этого нужно – строить как можно больше дорог.

Всего два небольших отрезка новых трасс помогли значительно разгрузить основные улицы на въезде в Шымкент.

В Шымкенте завершено строительство улицы, соединившей проспект в северной части города с одной из самых протяженных улиц третьего мегаполиса. В результате транспортный поток на трех улицах — проспект Байдибек би, ул. Байтерекова и Шаяхметова значительно снижен и заторов на въезде и выезде из города в северном направлении стало значительно меньше.

«Мы завершили строительство улицы без названия, которая соединила пр. Астаны и ул. Аргынбекова. Теперь жители мкр. Нуртас могу въезжать в город по этой улице», — рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Шымкента Абай Турханов.

Кроме того, благодаря строительству отрезка длиной в 2 км дороги №1 удалось пустить весь транспортный поток в обход жилого микрорайона.

«Раньше весь транспортный поток и большегрузы в том числе из жилого массива Сайрам, Абдулабад и Толебийского района шел по центральной улице мкр. Шанырак. Это создавало определенные трудности для жителей. Теперь. После завершения строительства весь транспортный поток продолжает движение по трассе, не заезжая в микрорайон. Теперь жители могут не переживать за свою безопасность и безопасность своих детей», — добавил Абай Турханов.

Еще один инструмент борьбы с дорожными заторами – правые съезды. В этом году в Шымкенте появятся 5 новых правых съездов на пяти перекрестках. В планах – строительство еще одного.

«Мы провели анализ транспортного потока и определили наиболее загруженные участки улиц. И в этом году на этих улицах мы начали строительство правые съезды», — пояснил Абай Турханов.

После завершения работ автовладельцы, которые хотят свернуть вправо, смогут, не дожидаясь нужного сигнала светофора продолжать движение на пяти перекрестках.

«Это перекрестки улиц: Шаяхметова — Аргынбекова, Байтерекова – Аргынбекова, Желтоксан – Момышулы, Рыскулбекова – Иляева и Утегенова – Аргынбекова. Следующий правый съезд планируем оборудовать на пересечении пл. Аль-Фараби – ул. Момышулы.

Практика прошлых лет показала, что такие правые съезды помогают существенно разгрузить улицы. Кроме того, на таких участках происходит меньше ДТП», — подытожил Абай Турханов.