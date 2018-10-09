В Шымкенте вручили первые сертификаты на льготное кредитование жилья по программе «7-20-25».

Такой подарок в рамках празднования своего профессионального дня получили 19 педагогов Шымкента. Сертификаты на льготное кредитование жилья по программе «7-20-25» подразумевают то, что акимат субсидирует половину от суммы первоначального взноса, то есть участникам новой жилищной программы предстоит внести в банк лишь 10 процентов от его суммы.

Напомним, такая возможность появилась у шымкентцев после подписания в сентябре меморандума между акиматом города и компанией «Баспана». Тогда аким мегаполиса Г. Абдрахимов сообщил, что половина суммы первоначального взноса для молодых семей, госслужащих и работников бюджетных организаций субсидирует местный бюджет.

К слову, на сегодняшний день на участие в программе «7-20-25» подано уже 38 заявлений на общую сумму 394 миллиона тенге.