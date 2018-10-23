В самом центре Шымкента состоялся пятый этап открытого чемпионата Казахстана по дрифту Gorilla Drift Energe-2018.

Все самые лучшие пилоты страны собрались на финальном этапе, чтобы побороться за титул чемпиона страны! Участвовали дрифтеры из Астаны, Алматы, Атырау, Бишкека Усть-Каменогорска.

Запах жженой резины не смутил зрителей, а их на площади Аль-Фараби собралось более тысячи человек. Они не пропускали ни одного заезда и восторженными криками встречали каждого участника. Свое мастерство в дрифте показывали 24 пилота. Первое место в «классе ПРО» завоевал Антон Шарымов из Алматы на своем верном «коне»- «Субару», а в «классе СТРИТ» — Александр Титов на автомобиле марки BMW из Алматы.

Автомобильный спорт в Казахстане стремительно начал популяризироваться четыре года назад. А в последнее время набирают обороты соревнования по дрифту. Основным гоночным автодромом считается «Сокол» в городе Алматы, предыдущие четыре этапа чемпионата прошли именно там.

На самом деле в истории Шымкента мероприятие такого уровня — первое, и для горожан это шоу стало настоящим подарком, даже несмотря на то, что участников из нашего города там не было. Все зрители переживали за каждое столкновение автомобиля с бетонными плитами и многочисленные поломки.

Заметим, что организация мероприятия была на высшем уровне: скорая, полиция, механики, регулировщики – все были в полной готовности.