К флешмобу в честь празднования 85-летия существования казахстанского бокса присоединилось около 200 шымкентцев.

На футбольном поле спорткомплекса «Динамо» был установлен боксерский ринг и баннера со звездами бокса Южно-Казахстанской области, передает sports.kz.

Чемпион Азии 2015 года среди юниоров Нысан Даулет (50 кг) и Амантай Нариман, провели показательный бой на ринге. Судьей боя стал рефери МК АИБА-3 Ержан Оспанбаев.

Главный тренер НСК РК Мырзагали Айтжанов провел мастер-класс по работе на лапах вместе с боксерами национальной сборной чемпионом мира Кайратом Ералиевым и чемпионом турнира на Кубок Президента РК Беком Нурмаганбетом. Тренер мужской сборной команды Нуркен Андасов провел мастер-класс с бронзовым призером мира Ержаном Жомартом и чемпионом международного турнира класса «А» Бекдаулетом Ибрагимовым.

Кроме того, мастер-класс провел и старший тренер национальной женской сборной Шамиль Сафиуллин вместе с серебряной медалисткой чемпионата Азии Мадиной Нуршаевой и чемпионкой Азии и мира среди молодежи Диной Исламбековой.

Также флешмоб посетили именитые спортсмены Южно-Казахстанской области чемпион мира 2013 года Биржан Жакипов, чемпион Азии 2011 года Досжан Оспанов, бронзовый призер Олимпийских игр-2008 Еркебулан Шыналиев и другие. Все боксеры приняли участие в автограф- и фотосессии.