Жители одной из многоэтажек микрорайона «Нурсат» вспомнили конец 90-х. Они греют воду кипятильником, а, чтобы искупаться, едут к родственникам и знакомым.

К журналистам за помощью обратились жители одного из новых домов микрорайона Нурсат. Проблема в том, что с момента заселения им обещают подключить горячую воду, но даже с наступлением холодов, воды нет.

Жители 95 дома негодуют, с момента заселения прошло 7 месяцев, горячую воду обещали подключить уже 1 октября, но воды горячей как не было так и нет. Жильцы отправили коллективное письмо в акимат, где чиновники заверили нурсатовцев в том, что воду в скором времени подадут.

«Нам сказали, что 1 октября дадут воду, но прошло две недели, а воды нет. У нас семьи уезжают из дома, в комнатах холодно, невозможно. У нас маленькие дети», — жалуются нурсатовцы.

Во время отсутствия тепла и горячей воды жители выкручиваются, как могут: кто-то кипятит на газе или кипятильником, но это когда кипяток нужен в малых объемах. А, вот чтобы помыться, как рассказывают жильцы, едут к родственникам и знакомым. Другого выхода нет.

Узнав о приезде журналистов, на Нурсат пожаловали и сотрудники строительной компании «Атамекен». Как оказалось, причиной отсутствия горячей воды стали регуляторы, которые украли, и не один раз.

Решать проблему сотрудники компании стали сразу. На наших глазах к дому привезли новые, регуляторы подачи горячей воды. Как обещают мастера, воду должны подключить буквально на днях.