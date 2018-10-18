В этом году в сельском округе Кемеколган Толебийского района СПК «Казыгурт багы» построено новое водохранилище объемом 1,5 млн. куб. м.

Источниками наполнения ирригационного сооружения будут родниковые и паводковые воды. Для предотвращения подтоплений близлежащих населенных пунктов возведена дамба протяженностью несколько сотен метров.

Водохранилище обеспечит полив интенсивного сада и виноградника, раскинувшихся на 184 га рядом с водоемом. Работы по закладке новых плантаций в 2018 году заключались в планировке территории, монтаже бетонных опор для шпалер и строительстве инженерных сетей.

Весной будут высажены растения и начнутся строительно-монтажные работы по увеличению площадей косточковых еще на 200 га. Хозяйство полностью обеспечено строительной техникой, материалами и конструкциями.

СПК «Казыгурт багы» под руководством А. Каипбекова уже инвестировало в проект 850 млн. тенге, а до конца года дополнительно вложит 700 млн. тенге. Реализация грандиозной задачи направлена на обеспечение сырьевой базы для нового консервного завода, который будет построен в партнерстве с итальянской компанией в 2019-2020 годах. Контракт уже подписан, работы не останавливаются ни на день.